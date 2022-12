Cronaca/ In Francia con il compagno, insegnante molisana viene massacrata di botte: l’uomo è stato arrestato

Era in Francia per un viaggio di studio con il progetto Erasmus ed aveva con sé il compagno; ma nella nazione transalpina è scattata un’inaudita violenza dell’uomo contro la donna. Un’insegnante residente in un paese dell’hinterland di Campobasso è stata massacrata di botte.

E’ stata salvata da alcune persone che soggiornavano nelle stanze accanto. Immediato l’arrivo della Polizia francese che ha tratto in arresto l’uomo. La donna, dopo essere stata sottoposta alle cure mediche presso un ospedale del posto, nei giorni successivi ha fatto ritorno in Molise.

L’uomo, dello stesso paese della vittima, sarebbe stato giudicato per direttissima e si trova in carcere in Francia.