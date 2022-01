Covid : Basta traumi psicologici. SOA: Chiediamo con forza per i bambini tamponi e test non invasivi

Dal Molise il SOA Sindacato Operai Autorganizzati rilancia la campagna di sensibilizzazione contro i test e i tamponi invasivi per covid 19 verso i bambini e i soggetti fragili, é diventato un vero trauma psicologico comprese le famiglie coinvolte , si vuole stare tranquilli e monitorare il virus ma é inammissibile che il governo nazionale e la maggiorparte delle regioni si ostinano ad applicare nuovi esami anticovid come effettivamente stanno facendo altre nazioni ecco ,la supremazia di pochi produttori come gli interessi di alcune multinazionali farmaceutiche,ecco infilare uno stecco nel naso fino in fondo a tutti ,senza considerare la vulnerabilità di alcuni soggetti , questo si tramuta in violenza e non é tutela della salute .

A pagare le conseguenze piú gravi del covid 19 sono proprio i soggetti piú fragili e i bambini , una sanitá pubblica sempre più carente soprattutto se vengono messe al buio le cure per altre patologie . Basti vedere quello che é successo in questi giorni anche in varie parti del Molise dove per la riapertura delle scuole in presenza abbiamo assistito nuovamente a scene di panico ,alcuni bambini che si opponevano con pianti e resistenze verso gli operatori sanitari che effettuavano i test invasivi covid 19 soprattutto da parte dei piú piccoli con un’età inferiore ai 6 anni.

Alcuni medici e psicologi hanno chiaramente espresso contrarietà e i loro dubbi su questi metodi forzati e ripetitivi .Con questo non vogliamo sminuire le azioni di prevenzione e lotta al covid anche da parte di sindaci e scuole che organizzano spesso screening ed esami di monitoraggio ma non possiamo restare in silenzio sui metodi invasivi e traumatici soprattutto verso i bambini e i soggetti fragili, anche per questo il SOA porterà avanti anche questa battaglia a favore e per il diritto alla salute e la sicurezza dei piú deboli .

Il covid esiste come i test e i tamponi non invasivi e vanno applicati.Oltretutto in queste ore é stata inviata una nota di richiesta urgente al governo , regione ed asrem.