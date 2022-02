Covid/155 nuovi casi , 1 decesso

Sono stati processati 1252 tamponi, e 155 sono le positività acceertate. I tamponi molecolari processati sono stati 464 ed i positivi riscontrati 26. I tamponi rapidi processati sono stati 788 ed i positivi riscontrati 129.

Oggi si registra anche un decesso, un uomo di 82 anni di Albano Laziale (ricoverato in Molise nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli).

Attualmente in ospedale sono 48 le persone ricoverate: 28 in Malattie Infettive; 15 reparto Anziano Fragile Covid e 5 in Terapia Intensiva.