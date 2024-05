Corpus Domini, il programma religioso a Campobasso presieduto da mons. Colaianni

La solennità del Corpus Domini oggi, 30 maggio 2024, avrà inizio con questo programma:



–giovedì 30 maggio alle ore 18.00 la celebrazione eucaristica nella cattedrale SS. TRINITÀ, presieduta da S. Ecc. Mons. BIAGIO COLAIANNI.



Alle ore 19.00 avrà inizio la processione eucaristica per le strade della città di Campobasso, con benedizione eucaristica dalla loggia del Comune e rientro in cattedrale.



–Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno celebrazione eucaristica alle ore 8,00 nella chiesa della Madonna della Libera in Campobasso e a seguire l’adorazione eucaristica fino alle ore 22.00. Come ogni anno, per l’animazione liturgica si alterneranno i vari gruppi ecclesiali diocesani.



Nella domenica del 2 giugno si vivrà il momento suggestivo della tradizione campobassana della processione dei Misteri che riempiranno di esultanza le vie della città. La mattinata di domenica avrà inizio con la consueta celebrazione eucaristica alle ore 8,00, presso il Museo dei Misteri.

La processione dei Misteri terminerà davanti al Comune, dove l’arcivescovo Colaianni rivolgerà il saluto a tutti i presenti.