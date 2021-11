Coronavirus, 16 nuovi positivi e 9 guariti, un nuovo ricovero al Cardarelli

Resta alta l’attenzione sul contagio da coronavirus in Molise, soprattutto in questi giorni, dopo la scoperta dei cluster ad Isernia e Casacalenda. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: i morti totali per Covid in Molise sono 503.

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: si tratterebbe di un paziente di Termoli. Nessun dimesso: al Cardarelli i ricoverati totali salgono a 9, di cui 8 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 16 nuovi casi su 677 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 2%.

I nuovi positivi sono: 2 Campomarino, 1 Castelmauro, 1 Guglionesi, 4 Isernia, 2 Monteroduni, 1 Montorio nei Frentani, 2 Pesche, 1 Pescolanciano, 2 Termoli

I guariti di giornata sono 9 e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 317, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.985.

I guariti totali sono 14.151, i decessi 503. In isolamento si trovano 2.474 cittadini.