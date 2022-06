Coronavirus, un nuovo ricovero al Cardarelli

Per fortuna non ci sono decessi da Covid in Molise nelle ultime 24 ore, ma il bollettino Asrem dice che si registra un nuovo ricovero: un paziente di Campobasso accolto nel reparto di Malattie Infettive.

Sono 59 i guariti nelle 24 ore, mentre i nuovi contagi registrati nelle 24 ore sono 320 su 1127 tamponi refertati per una percentuale di positivi su tamponi pari al 28,3%.

I ricoverati totali salgono a 11, di cui 9 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Campobasso 77, Casacalenda 10, Isernia 19, S.Croce di Magliano 15, Termoli 34, Venafro 24.