Coronavirus, un decesso e due nuovi ricoveri al Cardarelli

Ancora una giornata luttuosa sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Purtroppo è deceduta una donna di 90 anni di Campobasso che era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli , ma ci sono anche due nuovi ricoveri: uno di Campobasso e uno di Castellino del Biferno.

I deceduti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 636. Quattro i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali sono 12, di cui 11 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 337 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 946 tamponi processati.per una percentuale dei positivi su tamponi: del 35,6% Oggi si registrano 211 guariti .

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 17,Campobasso 78, Isernia 35, Termoli 48.

