Coronavirus, un decesso e due dimissioni nelle ultime 24 ore al Cardarelli

Ancora brutte notizia sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Si registra un decesso nelle ultime 24 ore e si tratta di una donna di 91 anni di Larino ricoverata nel reparto Anziano Fragile del Cardarelli, però si registrano anche due dimissioni (un paziente di Campolieto da Anziano Fragile e uno di Isernia da Malattie Infettive)

Dunque il numero dei morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sale a 624.

Oggi si registrano 230 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1.270 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 18%. I nuovi guariti sono solo 26.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bonefro 11, Campobasso 35, Isernia 22, Termoli 23, Ururi 11, Venafro 12.