Coronavirus: un deceduto ed un ricoverato al Cardarelli, ma anche due dimessi

Non è affatto facile la situazione del contagio da Coronavirus in Molise. Il bollettino della giornata odierna dell’Asrem registra un decesso. Si tratta, come già scritto, di un 68enne di Colli al Volturno che si trovava nel reparto di terapia intensiva. Un uomo di Campobasso è stato invece ricoverato nel reparto di malattie infettive; due pazienti di Guglionesi sono stati dimessi dal reparto di malattie infettive mentre un paziente di Civitanova del Sannio che si trovava in terapia intensiva, è stato trasferito in un istituto di riabilitazione.

Sono 561 i tamponi processati nelle 24 ore e 33 i nuovi positivi (Agnone 1, Bagnoli del Trigno 2, Baranello1 Campobasso 4, Campolieto 1, Colle D’Anchise 2, Isernia 2, Montenero di Bisaccia 5, Monteroduni 1, Petrella Tifernina 4, Riccia 4, Ripalimosani 1, San Giovanni in Galdo 2, Sant’Agapito 1, Sant’Angelo Limosano 2, Torella del Sannio 2).

Sono 5 invece le persone guarite. All’ospedale Cardarelli ci sono 8 pazienti: 6 nel reparto di malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

Sono 229 i casi attualmente positivi in Molise. Sale a 508 il numero delle vittime mentre sono 2.363 i soggetti attualmente in isolamento.