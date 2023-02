E’ un trend costante da alcuni giorni e denota un contagio al momento basso; soprattutto, per fortuna, non si registrano decessi da Covid in Molise nelle ultime 24 ore.

All’ospedale Cardarelli restano 3 pazienti, tutti in Malattie Infettive.

Oggi si registrano 13 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 333 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 3,9%.

I guariti di giornata sono 32.