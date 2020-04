Coronavirus/ Salgono a 158 i casi positivi in Molise, altri ricoveri al Cardarelli

Bollettino aggiornato alla mattinata di oggi:

Sono 1139 i tamponi processati in regione, di cui 981 con esito negativo.

• 158 sono i tamponi positivi: 139 nella provincia di Campobasso, 10 in quella di Isernia e 9 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 32: di cui 23 in Malattie Infettive (22 della provincia di Campobasso e 1 di quella di Isernia), 8 sono in Terapia Intensiva (5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e uno in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• 104 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (91) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (15)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 10 i pazienti deceduti con Coronavirus (8 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)