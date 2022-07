Le polemiche forti hanno sortito un primo effetto: riparte, anche se per il momento solo per tre mesi, il servizio Usca, importantisismo in questa fase pandemica delicata.

Pronta è stata la decisione del Commissario Donato Toma, che ha stabilito che andranno in funzione tre Usca, una per ogni distretto sanitario del Molise.

Una decisione ragionata ed importante.

foto di repertorio