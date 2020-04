Coronavirus/ Nove nuovi casi in regione, tra cui due operatori di Villa Maria. Sono 233 i casi positivi

Otto persone sono risultate positive sul totale di 114 tamponi che sono stati processati nelle ultime ore. Tra gli otto nuovi contagi, oltre ai cluster già conosciuti ci sono due operatori sanitari della clinica privata di Campobasso Villa Maria, ed un loro conoscente. Attualmente l’Ospedale privato è stato chiuso al pubblico ed è in attesa di sanificazione, probabilmente riaprirà martedì 14 aprile. Dalla Direzione fanno sapere che la Clinica era chiusa, pertanto non dovrebbero esserci diffusioni di contagi.

Sono stati processati altri 31 tamponi nel pomeriggio e 1 è risultato positivo.

Il bollettino di oggi aggiornato:

Sono 2097 i tamponi processati in regione, di cui 1864 con esito negativo.

• 233 sono i tamponi positivi: 177 nella provincia di Campobasso, 43 in quella di Isernia e 13 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 27: di cui 22 in Malattie Infettive, 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 in Terapia Sub intensiva

• 177 i pazienti in isolamento domiciliare (155) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (22)

• 13 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (11 della provincia di Campobasso, 2 dell Provincia di Isernia e 1 di altra regione)

• 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

3676 le persone in isolamento e 26 in sorveglianza

13 sono le vittime ( 11 della provincia di Campobasso , 1 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)

I casi di contagio nei comuni molisani:

Agnone (IS) 23

Baranello 7

Belmonte del Sannio (IS) 10

Bojano 1

Campobasso 69

Campochiaro 4

Campolieto 1

Campomarino 1

Carovilli (IS) 1

Castelpetroso (IS) 1

Castropignano 1

Cercemaggiore 27

Ferrazzano 2

Filignano (IS) 4

Forlì del Sannio (IS) 1

Isernia 7

Jelsi 1

Larino 1

Mirabello 2

Montagano 3

Montenero di Bisaccia 11

Monteroduni (IS) 1

Petacciato 2

Petrella Tifernina 1

Pozzilli (IS) 5

Riccia 7

Ripalimosani 2

Roccamandolfi 1

San Giuliano del Sannio 1

Santa Croce di Magliano 1

Scapoli (IS) 2

Termoli 26

Toro 2

Ururi 2

Venafro (IS) 4