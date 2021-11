Coronavirus, nessun nuovo positivo e otto guariti

Una giornata sostanzialmente tranquilla, la prima dopo diversi giorni, quella odierna sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Non si registrano contagi, ma sono pochi i tamponi processati nel week end ( 277). Il dato positivo riguarda le ospedalizzazioni che, fortunatamente, restano stabili. Non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, dall’inizio sono 504.

Non si registrano trasferimenti, né nuovi ricoveri e nemmeno dimessi. I ricoverati al Cardarelli restano 13, di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

I guariti nelle 24 ore sono 8 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 440, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.217.

I guariti totali dall’inizio sono 14.259. In isolamento si trovano 2.584 cittadini.