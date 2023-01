Coronavirus in Molise, un nuovo ricovero al Cardarelli

Numeri ‘bassi’, ma non bisogna abbassare anche la guardia. Per fortuna nelle ultime 24 ore non si registrano decessi da Covid in Molise, ma c’è 1 nuovo ricovero in Malattie Infettive (paziente di Pozzilli). I ricoverati totali sono 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 24 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 407 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che scende al 5,9%.

Non si registrano guariti nelle 24 ore.