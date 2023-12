Sono state tranquille le ultime 24 ore al Cardarelli di Campobasso per quanto riguarda l’epidemia da Covid, anche se si è registrato un nuovo ricovero in Malattie Infettive e Tropicali -per un paziente di Montenero di Bisaccia.

Sono 14 i nuovi positivi al virus su 101 tamponi complessivamente refertati.

AL Cardarelli attualmente sono ricoverati 12 pazienti Covid.