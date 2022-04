Coronavirus/ Giornata tranquilla: nessun decesso, né nuovi ricoveri

E’ una giornata come non si vedeva da settimane, con alcuni ‘zero’ che fanno sperare in un miglioramento della situazione pandemica in Molise.

Oggi per fortuna non si registrano decessi, non si registrano trasferimenti e non ci sono nuovi ricoveri; inoltre si registrano 3 dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 28, di cui 15 in Malattie Infettive, 11 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 377 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1675 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che è al 22% Oggi si registrano 325 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Bojano 14, Campobasso 58, Isernia 28, Larino 15, S. Martino in Pensilis 16, Termoli 32 e Venafro 19.