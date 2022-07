Coronavirus/ Giornata nera: un decesso e 4 nuovi ricoveri al Cardarelli in 24 ore

Giornata nera sul fronte della lotta contro il coronavirus in Molise. Purtroppo si registra un decesso, una donna di 91 anni di Ururi. Ci sono anche 4 nuovi ricoveri tre dei quali in Malattie Infettive: pazienti di Roccavivara, Termoli e Vinchiaturo; e uno di Carovilli in Terapia Intensiva. Sono 421 i guariti nelle 24 ore.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 650. Sono 22 i pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso per patologie legate al Covid. Un paziente di Isernia è stato dimesso dal reparto di Malattie Infettive .

Sono 349 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1762 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che resta alta (19,8%)

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 48, Isernia 30, Termoli 52, Venafro 19.