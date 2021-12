Coronavirus/ Giornata nera per il Molise: due deceduti ed un nuovo ricovero in Terapia Intensiva al Cardarelli

E’ una giornata nera per la lotta al coronavirus in Molise: due pazienti che erano ricoverati in Terapia Intensiva sono morti per Covid, e i decessi totali in Molise purtroppo, salgono a 511.

In Terapia Intensiva un nuovo ricovero, ad aggravare ulteriormente il bilancio di questa giornata nefasta. Terribile anche il bilancio del nuovo contagio: 159 nuovi casi a fronte di 1.069 tamponi refertati (48 nuovi positivi a Campobasso, 30 a Termoli e 15 a Isernia, le tre città con i numeri più alti). Sono 14 invece le persone guarite.