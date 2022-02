Coronavirus, giornata nera: ancora un decesso, 1 nuovo ricovero, ma anche due dimissioni

Ancora una gionata luttuosa quella sul fronte della lotta al coronavirus in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, si registra 1 decesso: si tratta di una donna di 77 anni di Venafro che si trovava presso una Rsa I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 538.

Un paziente di Isernia è stato trasferito dal reparto di malattie infettive in terapia intensiva. Si registra 1 nuovo ricovero: paziente di Cerro al Volturno si è aggravato ed è ricoverato presso il reparto “Anziano Fragile”.

Oggi ci sono 2 dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 42, di cui 25 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 372 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2.925 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,7%. Oggi registrano 928 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 75, Campomarino 19, Isernia 26, Larino 10, Riccia 11, Termoli 57, Ururi 17.