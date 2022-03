Coronavirus, giornata drammatica: due nuovi decessi al Cardarelli

E’ grave la situazione odierna dell’epidemia da coronavirus in Molise. Si registrano due decessi nelle ultime 24 ore: non ce l’hanno fatta donna di 80 anni di Termoli che si trovava nel reparto “Anziano Fragile” e un 86enne di Forlì del Sannio che era ricoverato in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 581.

I ricoverati totali sono 22, di cui 6 in Malattie Infettive, 14 nel reparto “Anziano Fragile” e 2 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 434 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2737 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 15,8%

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 62, Campomarino 12, Isernia 20, Termoli 47.