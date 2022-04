Coronavirus/ Giornata difficile: due deceduti e due nuovi ricoveri al Cardarelli

E’ una giornata difficile e dolorosa nella battaglia contro il coronavirus in Molise. Si registrano 2 decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 49 anni di Vinchiaturo che era ricoverato in Malattie Infettive e una 87enne di Lesina che si trovava nel reparto “Anziano Fragile”. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 600.

Ma non basta, purtroppo ci sono anche 2 nuovi ricoveri: pazienti di Jelsi e Campobasso. C’è anche un dimesso di giornata e pertanto i ricoverati totali sono 29, di cui 18 in Malattie Infettive e 10 nel reparto “Anziano Fragile”. Oggi si registrano 464 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2602 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 17,8%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 33, Campobasso 68, Isernia 26, Larino 25, Pesche 11, Ripalimosani 11, S.Giacomo degli Schiavoni 10, S.Croce di Magliano 14, Termoli 53 e Venafro 17.