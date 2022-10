Coronavirus, due ricoveri ma anche due dimessi al Cardarelli

Covid in Molise per fortuna nella ultime 24 ore non si registrano decessi. Ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Termoli. Due i dimessi di giornata e pertanto i ricoverati totali restano 11, tutti in Malattie Infettive.

Oggi si registrano 122 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 564 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 21,6%. I guariti di giornata sono 177.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 23, Isernia 10, Termoli 18, Trivento 11.