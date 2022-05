Coronavirus/ Due ricoveri al Cardarelli, i guariti superano i nuovi positivi nelle 24 ore

Sono dati che finalmente indicano una stabilizzazione su numeri non eccessivi, quelli del contagio da Covid nelle ultime 24 ore in Molise.

Non si registrano decessi, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso e Colle d’Anchise. I ricoverati totali sono 16, di cui 6 in Malattie Infettive, 7 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 100 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 873 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta all’11,4%

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 22 e Termoli 15.

I nuovi guariti sono 136.