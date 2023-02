Sono numeri per fortuna bassi quelli del Coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore; intanto non si registrano nuovi decessi. All’ospedale Cardarelli ci sono attualmente ricoverati 3 pazienti, tutti in Malattie Infettive.

Sono 11 i nuovi casi, tra molecolari e antigienici, su 331 tamponi processati. I nuovi guariti sono 274.