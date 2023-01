Coronavirus, cinque nuovi ricoveri al Cardarelli

Brutte notizie sul fronte Covid in Molise: impennano i ricoveri al Cardarelli.

Ben 5 in Malattie Infettive (di Campobasso, Frosolone, Lupara, Roma, S. Martino in Pensilis) e 1 in Terapia Intensiva (di Montenero di Bisaccia) in un giorno. A fronte di un solo dimesso da Malattie Infettive (di Campobasso). Mentre non ci sono nuovi guariti.

I ricoverati sono 17 e sono 16 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 138 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 569 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 24,25%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 31, Isernia 10, S. Martino in Pensilis 11, Termoli 23.