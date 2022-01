Coronavirus, ancora un decesso in Molise, sono 577 i nuovi positivi e 301 i guariti nelle 24 ore

Ennesima giornata nera sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Purtroppo si registra ancora un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 88 anni di Campobasso che si trovava in Malattie Infettive, ma stava per essere trasferito in Terapia Intensiva.

I morti totali purtroppo, salgono a 518. Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un paziente di Venafro. Oggi però ci sono due dimissioni: pazienti di Campobasso e di Venafro.

I ricoverati totali scendono a 22, di cui 21 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Sono 577 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 4073 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,1%.

I Comuni maggiormente colpiti nelle 24 ore: Agnone 12, Bojano 26, Campobasso 86, Campomarino 12, Frosolone 19, Isernia 56, Montaqila 10, Montenero di Bisaccia 14, Riccia 19, Sesto Campano 11, Termoli 69 , Venafro 39.

Oggi registrano 301 guariti.