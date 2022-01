Coronavirus, ancora un decesso al Cardarelli e 2 ricoveri, 482 nuovi positivi e 481 guariti

Ennesima giornata nera sul fronte della lotta al coronavirus in Molise. Si registra purtroppo un nuovo decesso: si tratta di un 82enne di Forli del Sannio che si trovava nel reparto di malattie infettive del Cardarelli.

Sono 2 i nuovi ricoveri ( di Isernia e di Limosano) mentre un paziente (di Isernia) è stato trasferito da malattie infettive Covid a malattie infettive. I ricoverati totali sono 19, di cui 18 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Sono 482 i nuovi positivi e 481 le persone guarite. Il numero dei soggetti attualmente positivi in Molise è 8.975. i morti totali per Covid in Molise salgono a 519.

I centri con il maggior numero di nuovi contagi sono: Bojano 14, Campobasso 65, Isernia 36, Macchiagodena 10, Montenero di Bisaccia 10, Riccia 11, S. Croce di Magliano 10, Termoli 81, Venafro 38.