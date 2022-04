Coronavirus/ Ancora un decesso al Cardarelli, 1 ricovero ed un trasferimento in Malattie Infettive

Ancora un decesso al Cardarelli per Covid ed una situazione che è drammaticamente seria.

Non ce l’ha fatta un uomo di 66 anni di Montagano che si trovava in Terapia Intensiva. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 601. Un paziente di San Martino in Pensilis che si trovava in Malattie Infettive si è aggravato ed è stato trasferito in Terapia Intensiva. Oggi si registra 1 nuovo ricovero, un paziente di Sepino.

I ricoverati totali sono 32, di cui 18 in Malattie Infettive, 11 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 422 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2344 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 18%. Oggi si registrano 235 guariti

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Agnone 10, Campobasso 91, Campomarino 10, Isernia 40, S.Martino in Pensilis 22, Termoli 51, Venafro 10.