Coronavirus, altri due ricoveri al Cardarelli, 26 nuovi positivi e 24 guariti

Non sono affatto buone le notizie che arrivano dal bollettino Asrem della giornata odierna. Ci sono purtroppo altri due ricoveri nel reparto di malattie infettive del Cardarelli: si tratta di due pazienti di Cercemaggiore. Sono 26 i nuovi positivi su 399 i tamponi effettuati e 24 le persone guarite. Salgono ad i 11 pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive.

Sono attualmente 236 i casi positivi in regione: 150 nella provincia di Campobasso e 84 in quella di Isernia (e 2 casi di fuori regione). Sono 13.580 i guariti in regione da inizio pandemia e 495 i deceduti, sempre dall’inizio. Sono 2.305 le persone in isolamento.

I positivi registrati nella giornata odierna: Agnone 3, Capracotta 1, Frosolone 2, Isernia 1, Montefalcone nel Sannio 6, Portocannone 2, Rionero Sannitico 1, San Giuliano di Puglia 1, Sesto Campano 1, Trivento 6, Venafro 1, Vinchiaturo 1.

Preoccupa il cluster di Trivento che, con i sei odierni, arriva a 35 positivi.