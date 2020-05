Coronavirus aggiornamento/ Sale a 73 il numero dei positivi della comunità rom

In base all’aggiornamento dell’Asrem, sugli ultimi 215 tamponi processati uno è risultato positivo al Covid 19, un appartenente alla comunità rom di Campobasso, sale a 73 il numero dei positivi della comunità, e sale a 230 il numero dei positivi attuali. Preoccupa il fatto che sono in aumento anche i ricoveri a malattie infettive al Cardarelli di Campobasso.

Il bollettino aggiornato:

Sono 9506 i tamponi processati in regione, di cui 9391 con esito negativo.

• 384 sono i tamponi positivi totali : 308 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 20 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 230( 191 in Provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia, 5 in altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di cui 12 in Malattie Infettive, (9 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva

• 238 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (217) Clinicamente guariti 21

• 111 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (81 della provincia di Campobasso, 18 della Provincia di Isernia e 12 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 223 ( 115 Bojano , 29 Larino, 79 Venafro)

412 le persone in isolamento e 6 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)