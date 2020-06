Coronavirus aggiornamento/ nessun contagio e un aumento i guariti

Nella giornata di oggi sono stati processati 199 tamponi, e non è stato registrato alcun positivo al Covid 19. Inoltre sempre oggi sale a 13 il numero dei guariti.

Nonostante la buona notizia le Istituzioni competenti raccomandano gli accorgimenti di distanziamento sociale, uso della mascherina ed igienizzante per le mani.

Il bollettino aggiornato:

Sono 19644 i tamponi processati in regione ( 1012 di controllo) , di cui 18191 con esito negativo.

• 441 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 361 nella provincia di Campobasso, 60 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione.

–attualmente positivi 40 ( 37 in Provincia di Campobasso, 3 in quella di Isernia, 0 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2 di cui 2 in Malattie Infettive e 0 in Terapia Intensiva

• 43 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (38) Clinicamente guariti 8

• 373 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (291 della provincia di Campobasso, 52 della Provincia di Isernia e 17 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 515 ( 276 Bojano , 107 Larino, 132 Venafro)

60 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza

23 i pazienti positivi deceduti