Coronavirus aggiornamento/72 nuovi positivi e 1 decesso

Sono sstati processati 616 tamponi e 72 sono le positività accertate al Covid, anche oggi si registra 1 decesso, si tratta di un 90enne di Campobasso.

I positivi:

Bojano, 1 Busso, 9 Campobasso, 1 Campomarino, 1 Carpinone, 1 Castel del Giudice, 5 Cercemaggiore, 4 Civitanova del Sannio, 2 Ferrazzano, 5 Fornelli, 1 Gallo Matese, 10 Isernia, 2 Longano, 1 Macchia Valfortore, 2 Matrice, 2 Miranda, 1 Montagano, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Monteroduni, 1 Oratino, 1 Pescolanciano, 2 Pietrabbondante, 2 Pietracatella, 1 Riccia, 1 Sant’Agapito, 4 Sant’Angelo del Pesco, 1 Sessano del Molise, 3 Termoli, 1 Trivento, 2 Venafro, 1 Vinchiaturo.

Il bollettino aggiornato

79053 i tamponi eseguiti di cui 69286 negativi. 5759 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 2509 (1468 in Provincia di Campobasso, 1025 in in quella di Isernia, 16 di altre regioni)

– 4002 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia ( 2508 nella provincia di Campobasso, 1448 in quella di Isernia e 46 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 71 di cui 61 in Malattie Infettive e 10 in Terapia Intensiva

-2395 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–1466 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (1021 della provincia di Campobasso, 422 della Provincia di Isernia e 23 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 1840 ( 577 Bojano , 433 Larino, 478 Venafro)

–96 I pazienti positivi deceduti

-3072 le persone in isolamento