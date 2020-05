Coronavirus aggiornamento/ + 5 positivi ma anche 13 guariti

Nella giornata di oggi su 401 tamponi processati 5 sono risultati positivi al Covid 19, si tratta di una persona di Campobasso di un cluster noto, una persona della comunità rom di Campobasso, una persona di Campobasso rientrata da fuori regione, una persona di Portocannone e una persona di Montaquila rientrata da fuori regione.

Anche nella giornata di oggi il numero dei guariti è salito a 13.

Il bollettino aggiornato:

Sono 13017 i tamponi processati in regione, di cui 12121 con esito negativo.

• 431 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 354 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 194 ( 177 in Provincia di Campobasso, 24 in quella di Isernia, 5 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10 di cui 8 in Malattie Infettive, (8 della provincia di Campobasso) 2 in Terapia Intensiva

• 195 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (179) Clinicamente guariti 16

• 204 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (155 della provincia di Campobasso, 33 della Provincia di Isernia e 16 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 363 ( 208 Bojano , 45 Larino, 110 Venafro)

331 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 14 della provincia di Campobasso , 3 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)