Coronavirus aggiornamento/93 nuovi casi e 5 ricoveri

Su 673 tamponi processati 93 sono i casi positivi al Covid 19, e nella giornata di oggi anche 5 muovi ricoveri.

Il bollettino aggiornato:

61642 i tamponi eseguiti di cui 545309 negativi. 4344 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 1259 (594 in Provincia di Campobasso, 662 in in quella di Isernia, 3 di altre regioni)

– 1990 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (1170 nella provincia di Campobasso, 795 in quella di Isernia e 25 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 30 di cui 24 in Malattie Infettive e 6 in Terapia Intensiva

-1129 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–690 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (553 della provincia di Campobasso, 117 della Provincia di Isernia e 20 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 945 ( 375 Bojano , 254 Larino, 316 Venafro)

–41 i pazienti positivi deceduti

-1322 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza