Coronavirus aggiornamento/ 48 nuovi positivi e 7 decessi

Sono 396 I tamponi processati oggi e 48 I nuovi positivi, purtroppo di registrano anche 7 decessi: 2 Vinchiaturo casa di riposo, 1 Montaquila, 1 San Giorgio a Cremano, 1 Castropignano, 1 Morrone del Sannio, 1 Capracotta.

I positivi: 4 Campobasso, 1 Campodipietra, 2 Campomarino, 1 Carovilli, 1 Carpinone, 1 Castellino del Biferno, 2 Colletorto, 3 Isernia, 5 Larino (Cluster Casa circondariale), 3 Larino, 1 Macchia Valfortore, 1 Miranda, 1 Montecilfone, 1 Morrone del Sannio, 2 Oratino, 1 Pecetto Torinese, 4 Petacciato, 1 Petrella Tifernina, 2 Rotello, 10 Termoli, 1 Venafro.

Il bollettino aggiornato:

64684 i tamponi eseguiti di cui 58023 negativi. 4428 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 1719 (878 in Provincia di Campobasso, 749 in in quella di Isernia, 10 di altre regioni)

– 2587 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (1569 nella provincia di Campobasso, 982 in quella di Isernia e 35 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 51 di cui 44 in Malattie Infettive e 7 in Terapia Intensiva

-1619 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–812 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (629 della provincia di Campobasso, 162 della Provincia di Isernia e 21 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

– Visite a domicilio dei positivi da parte delle 945 ( 375 Bojano , 254 Larino, 316 Venafro)

–56 i pazienti positivi deceduti

-1668 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza