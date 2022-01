Sono stati processati3463 tamponi, 383 le positività accertate.

Dal bollettino odierno dell’Asrem si registra anche un decesso: un 77enne di Termoli che era ricoverato in malattie infettive. I morti totali per Covid in Molise salgono 527.

Ricoveri al carcdarelli: 39, di cui 23 in Malattie Infettive, 13 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva. Dei 39 ricoverati, 13 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 9 hanno due dosi e 16 hanno tre dosi.