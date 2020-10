Coronavirus aggiornamento/ 28 nuovi positivi e 5 ricoveri

Su 684 tamponi processati, I positivi al Covid 19 sono 28:

1 Baranello – 1 Bojano – 1 Campobasso – 1 Campobasso – 1 Riccia – 2 Riccia – 1 Casalciprano – 1 Castelpetroso – 1 Chiauci – 9 Colletorto – 1 Isernia – 1 Pesche – 1 Petacciato – 1 San Martino in Pensilis – 3 Termoli – 1 Toro – 1 Venafro. Sono 5 le perso e ricoverate oggi a Malattie I detti e del Cardarelli.

Il bollettino aggiornato:

53291 i tamponi eseguiti di cui 48665 negativi. 3603 i tamponi di controllo

–attualmente positivi 456 (157 in Provincia di Campobasso, 265 in in quella di Isernia, 2 di altre regioni)

– 1042 sono i tamponi positivi dall’inizio della pandemia (662 nella provincia di Campobasso, 358 in quella di Isernia e 23 di altre regioni)

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13 di cui 12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva

-443 i pazienti positivi asintomatici in isolamento domiciliari

–587 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (491 della provincia di Campobasso, 76 della Provincia di Isernia e 20 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 837 ( 333 Bojano , 252 Larino, 252 Venafro)

–26 i pazienti positivi deceduti

-612 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza