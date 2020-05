Coronavirus aggiornamenti/ 22esima vittima, stabile il numero dei contagi, in aumento i guariti

E’ deceduta questa mattina una anziana, una 85enne, che era ospite della casa di riposo Tavola Osca e che era stata ricoverata a Campobasso in Malattie Infettive dal 3 aprile. Per lei non c’è stato nulla da fare. per quanto riguarda i contagi su 249 tamponi processati non si è registrato nessun caso positivo. La buona notizia è che altre 4 persone sono state dichiarate guarite ufficialmente.

Il bollettino aggiornato:

Sono 7057 i tamponi processati in regione, di cui 66756 con esito negativo.

• 301 sono i tamponi positivi totali : 226 nella provincia di Campobasso, 56 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione – attualmente positivi 178

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 9: di cui 8 in Malattie Infettive, 1 in Terapia Intensiva (5 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia)

• 195 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (169) Clinicamente guariti 26

• 75 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (55 della provincia di Campobasso, 9 della Provincia di Isernia e 11 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle USCA n. 134 ( 56 Bojano , 22 Larino, 40 Venafro)

342 le persone in isolamento e 6 in sorveglianza

22 i pazienti positivi deceduti ( 16 della provincia di Campobasso , 4 della provincia di Isernia e 2 di altra regione)