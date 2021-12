Coronavirus, 9 nuovi positivi e 14 guariti, ma ci sono due nuovi ricoveri

Sono solo 158 i tamponi processati, pochi come sempre nei fine settimana. Risultano essere 9 i nuovi positivi al Covid in Molise. Purtroppo si registrano anche due nuovi ricoveri in Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso (1 di Riccia e 1 di Termoli).

Sono 19 i pazienti Covid nell’ospedale campobassano. Si registrano anche 14 guariti.

I nuovi positivi al Coronavirus sono: 1 Campobasso, 1 Campodipietra, 1 Riccia, 3 San Martino In Pensilis, 1 Sant’Elia A Pianisi, 2 Termoli.