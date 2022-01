Coronavirus, 562 nuovi casi, tre ricoveri ed un dimesso dal Cardarelli

Ancora numeri alti, quelli del coronavirus in Molise; i dati delle ultime 24 ore confermano questa tesi.

Tre nuovi ricoveri al Cardarelli a fronte di un solo dimesso e, per fortuna, non si registrano decessi. Non si registrano trasferimenti, i ricoverati totali salgono a 22, di cui 20 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Sono 562 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3986 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14%. Di questi: Campobasso 129, Termoli 104, Isernia 41, Campomarino 15, Bojano 15,Larino 12,Riccia 11,Venafro 11, Montenero di Bisacccia 10.