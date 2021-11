Coronavirus, 4 nuovi positivi e 8 guariti, ma c’è un nuovo ricovero al Cardarelli

Numeri bassi ma con pochi tamponi effettuati, come sempre capita nel fine settimana in Molise. Su un campione di 235 tamponi refertati, il bollettino Covid dell’Asrem registra 4 nuovi positivi: 1 Campobasso, 1 Campolieto, 1 Civitanova Del Sannio, 1 Termoli.

C’è un nuovo ricovero (una persona di Castelpetroso) in Malattie infettive al Cardarelli di Campobasso dove attualmente ci sono 13 pazienti (12 in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva). Ci sono però anche 8 guariti.

Gli asintomatici a domicilio attualmente in Molise sono 429. Purtroppo i deceduti dall’inizio pandemia molti, 504.