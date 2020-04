Coronavirus/ 2 nuovi casi, contagi in regione 224

Nella giornata di oggi si sono registrati due casi positivi al Covis 19, il bilancio sale a 224. Sono stati processati 148 tamponi per un totale di 1.894.

Bollettino di oggi:

Sono 1894 i tamponi processati in regione, di cui 1670 con esito negativo.

• 224 sono i tamponi positivi: 168 nella provincia di Campobasso, 44 in quella di Isernia e 12 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 26: di cui 21 in Malattie Infettive, 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 in Terapia Sub intensiva

• 169 i pazienti in isolamento domiciliare (147) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (22)

• 8 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

54 le persone in isolamento e 23 in sorveglianza

13 sono le vittime ( 11 della provincia di Campobasso , 1 della provincia di Isernia e 1 di altra regione)