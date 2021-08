Alti i numeri del contagio nelle 24 ore in Molise. Su 320 tamponi processati sono risultati positivi al Coronavirus altre 10 persone e nello specifico:

2 Petacciato, 1 Rotello, 1 S. Croce Di Magliano, 1 Termoli, 5 Trivento

Sempre 8 i ricoverati in Malattie Infettive.

Due le persone guarite: 1 Campobasso; 1 San Massimo

I positivi in Molise al momento sono 239.