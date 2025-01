Convegno “Giovani e lavoro: quale futuro?”, Cefaratti: non sottovalutare l’autoimpiego

Sono tante le problematiche, tutte importanti, collegate al tema dell’occupazione giovanile. Se ne è

parlato stamattina nel corso del convegno “Giovani e lavoro: quale futuro?” che si è svolto presso

l’Istituto Professionale Industria e Artigianato in Via San Giovanni 100 a Campobasso.



I lavori sono stati introdotti dalla testimonianza di due imprenditori, Maurizio Iannetta e Michele

Buttafascia; il primo ha messo in evidenza come in alcuni settori vi sia forte domanda di personale,

ma non altrettanta offerta. “Nel nostro settore (apparecchiature medicali) il lavoro c’è, ma mancano i

giovani che vogliano intraprendere il percorso di studi specifico; c’è grande richiesta si tecnici ed

invito i giovani ad avere il coraggio di intraprendere un’attività”. Il ponte tra lo studio e il lavoro è

appunto di il coraggio di scegliere. Iannetta ha detto che gli alunni presenti al convegno hanno scelto

la strada giusta. Un’attività a tutto campo è quella intrapresa da Michele Buttafascia, responsabile di

un’azienda che, partendo dagli accessori di alta precisione per macchine utensili, nel tempo ha

diversificato le attività, peraltro decidendo di investire molto anche in Molise, dove spicca la

realizzazione di un importante albergo diffuso a Castel del Giudice; ma non solo, visto che tra le opere

che inorgogliscono l’azienda figura anche la costruzione di tredici scuole nel continente africano.

“Bisogna decidere cosa fare sia nel lavoro che nella vita”, ha concluso l’imprenditore.



Il dirigente scolastico dell’I.I.S “Pertini-Montini- Cuoco- IPA”, Umberto Di Lallo, ha parlato delle

molteplici specificità dell’Istituto scolastico ospitante il convegno: una scuola tecnica con prospettive

lavorative come operatori. Il dirigente ha anche parlato delle possibilità di qualifiche intermedie

grazie ad accordi con la Regione Molise e di tutte le prospettive importanti per ragazzi che possano

acquisire capacità manuali e professionalità. Con il mutare dei tempi si stanno rivelando determinanti

per la creazione di un posto di lavoro competenze trasversali, conoscenza della lingua inglese e

competenze digitali e la progettazione con i fondi del PNRR sembra confermare questa strada. Un

concetto importante è anche quello di fare rete e il Ministero invoglia le scuole a intraprendere questo

percorso.



Ampio ed articolato l’intervento dell’Assessore regionale alle Politiche del Lavoro, Gianluca

Cefaratti, che ha specificato un passaggio importante e distintivo tra le politiche del lavoro attive e

passive; nel primo caso l’immagine è quella di un sistema che si adegua troppo lentamente ai

cambiamenti nel mondo del lavoro. “Ci sono tante aziende che cercano lavoratori- ha detto l’assessore

– ed è importante, come non bisogna sottovalutare anche un’altra possibilità lavorativa, che è

l’autoimpiego. Noi sappiamo ad esempio, che mancano gli artigiani, perché ci si adagia troppo sul

lavoro dipendente e in questa maniera si possono anche perdere occasioni d’oro”. Proprio

l’autoimpiego è uno dei punti importanti del programma comunitario di finanziamento attraverso il

FSE (Fondo Sociale Europeo), come altro punto importante è la parità di accesso al lavoro per uomini

e donne, che si potrà ottenere in pieno dando alle donne, che sono anche madri, la possibilità di

coniugare lavoro e famiglia. I fondi ci sono e, come ha precisato l’assessore a volte sono anche

superiori rispetto alla domanda; basti pensare che solo la Misura 7 del programma FSE prevede

investimenti per 12.500.000 euro. Poi l’argomento si è spostato sui finanziamenti con il PNRR. “È una grande occasione- ha detto ancora l’assessore- sono veramente tanti i finanziamenti e noi tutti

speriamo che ciò non comporti poi una eccessiva riduzione quando questa programmazione sarà

terminata. Sarà importante utilizzare bene i fondi e per ciò occorre un impegno straordinario”.

Anche il problema del flusso migratorio in uscita dal Molise va visto nella sua complessità.

“Ci sono tanti giovani che hanno professionalità che non potrebbero esprimere in Molise e che invece

altrove si realizzano e diventano eccellenze- ha detto ancora Cefaratti – che poi possono servire a

generare un know how; dobbiamo pertanto creare l’occasione affinché poi tornino e restino in Molise

ed essere e imprenditori di sé stessi”.

Infine, le politiche passive, che purtroppo riguardano le aziende in crisi: un problema da non

sottovalutare, che si sta affrontando nella maniera giusto. Un esempio viene dalla ipotesi di

riconversione dello stabilimento Unilever ed ei corposi finanziamenti all’uopo previsti permetteranno

di salvare posti di lavoro.