Continuano come da programma i lavori del Comune di Campobasso per il contenimento della frana di c.da Macchie

Proseguono senza intoppi, così come previsto, i lavori che l’Amministrazione Comunale di Campobasso sta portando a termine per il contenimento della frana di c.da Macchie.

I lavori che si avviano a una prossima conclusione, si prefissano il ripristino delle condizioni di sicurezza per il transito veicolare lungo la viabilità oggetto di intervento e riguardano la realizzazione di paratia composta da n.46 pali trivellati per una estensione completa di circa 56,60 metri e la realizzazione di una trave in cemento armato realizzata sopra tutti i pali di fondazione, per tenerli uniti riuscendo così a fungere da muro di sostegno del terreno.

“Inoltre, – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa – si sta procedendo all’adeguamento delle cunette e delle banchine, alla pulizia tombini e alla risagomatura imbocco a monte e scarico a valle, al risanamento di tratti stradali sconnessi, mediante scarificazione, ricarico con pietrisco stabilizzato e stesura di conglomerato bituminoso.

Grazie al finanziamento di 400.000,00 € che per questo intervento come Comune di Campobasso abbiamo ottenuto con Decreto Interministeriale, – ha aggiunto Amorosa – abbiamo potuto, valutando con priorità la regimentazione delle acque superficiali, procedere alla bonifica dei tratti dissestati, al ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso seguendo le larghezze e le pendenze del corpo stradale esistente. Apporteremo così di fatto a conclusione dei lavori che si prevede prossima, migliorie significative nella sicurezza della viabilità con l’installazione di barriere di sicurezza, segnaletica stradale e confinamento dei perimetri nei tratti interessati da pendii accostati.”