Consultori aperti per l’ottobre rosa della prevenzione

La campagna Ottobre Rosa rappresenta una delle iniziative più significative e diffuse ed ha

come obiettivo principale quello di informare e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi

precoce.

Nell’ambito della campagna LILT for Women – Nastro Rosa 2024 l’invito è rivolto

principalmente alle donne per partecipare attivamente agli screnning.

L’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT durante questo mese mette in atto

molte iniziative per aumentare la consapevolezza delle donne sul tumore al seno ma non

solo. L’importanza della prevenzione viene ampliata anche ai tumori femminili che

riguardano la sfera genitale.

Infatti in accordo con la Direzione Asrem e il Coordinamento Screening della

Regione Molise sarà possibile effettuare gratuiti PAP TEST (per donne da 25 a 29

anni) e HPV TEST (per donne da 29 a 64 anni), nelle fasce di età stabilite dagli screening

oncologici ragionali.



I test sono gratuiti per le donne molisane e saranno eseguiti presso i CONSULTORI di

 Campobasso: lunedì 14 ottobre dalle ore 8.30 alle 16.30 e martedì 15 ottobre

dalle ore 8.30 alle 13.30

 Termoli: martedì 15 ottobre dalle ore 8.30 alle 13.30 e mercoledì 16 ottobre dalle

ore 8.30 alle 16.30

 Larino: mercoledì 16 ottobre dalle ore 8.30 alle 17.30 e sabato 19 ottobre dalle

8.30 alle 13.15

 Venafro: mercoledì 16 ottobre dalle ore 8.30 alle 17.30

L’accesso è libero il giorno delle visite (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ed

è consentito alle donne nella fascia d’età di riferimento con test negativo ogni 3

anni per il pap-test e con test negativo ogni 5 anni per l’hpv test.

Tutti i fondi devoluti alla LILT di Campobasso, durante l’Ottobre Rosa, saranno

destinati all’accompagnamento dei pazienti oncologici presso i luoghi di cura regionali.

Chi vuole sostenere il trasporto dei malati per sottoporsi alle cure oncologiche può devolvere il

proprio contributo alla nostra associazione tramite codice iban IT 54 Z 05033 411130

000000107012.