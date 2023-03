Consiglio Comunale monotematico dedicato al PUMS. Gravina: “Pronti a chiudere il bando del trasporto pubblico urbano

Si è svolta oggi presso Palazzo San Giorgio, la seduta monotematica del Consiglio Comunale, incentrata sul documento di programmazione strategico “PUMS” e “PGTU”, strumenti che hanno il delicato compito di soddisfare i bisogni di mobilità degli individui (Cittadini e fruitori della nostra Città) al fine di migliorarne la qualità della vita.

Come da prassi, la partecipazione all’incontro è stata estesa – oltre che ai progettisti PUMS e al Dirigente alla Mobilità – agli Ordini Professionali di categoria, alle Associazioni di quartiere e a quelle ambientaliste, alla Camera di Commercio e agli enti che abbiano un interesse diretto e immediato sull’argomento trattato. Sono intervenuti, subito dopo la presentazione della seduta fatta dal consigliere di Forza Italia, Domenico Esposito, primo firmatario della richiesta di questo consiglio monotematico, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Arch. Alessandro Izzi, la direttrice della Confcommercio Molise, la dottoressa Irene Tartaglia, i tecnici e progettisti del Pums, ovvero Massimo Procopio, della ISFORT, l’ingegnere Lorenza Di Martino, di SINTAGMA e il dottor Daniele Marchesani, dell’Area Polizia Municipale del Comune di Campobasso. Collegato da remoto anche il dottor Gennaro Carlone, segretario dell’Ordine dei Geologi.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nel suo intervento d’apertura dei lavori consiliari, ha salutato e ringraziato i rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni e tutti gli stakeholder presenti, per il grande lavoro di condivisione stabilito nel tempo con gli uffici delle strutture comunali che ha portato, dopo una giusta e ampia fase di ascolto e confronto, alla redazione del nuovo PUMS della città capoluogo di regione.

“In particolare, – ha dichiarato Gravina – un ringraziamento va fatto al dottor Marchesani che insieme all’intera struttura dell’Ufficio Mobilità e dell’Area Polizia Municipale, all’assessore alla Mobilità, Simone Cretella, e al presidente della commissione consiliare, Valter Andreola, hanno condiviso un percorso partito proprio all’inizio della nostra attività amministrativa, quando ci attivammo per agganciare un finanziamento apposito per il PUMS.

Si è trattato di un percorso lungo, contraddistinto, sin da subito, dalle diverse attività d’ascolto promosse verso tutti i soggetti coinvolti. – Ha sottolineato Gravina – Ciò ci ha permesso di tenere traccia e di conseguenza considerare nel giusto modo, una serie di aspetti importanti emersi. Anche grazie a questa grande mole di lavoro, stiamo per chiudere il bando del trasporto pubblico urbano, che rientra proprio nel progetto complessivo del PUMS, puntando così a ridisegnare il trasporto pubblico urbano, rendendolo più moderno e adatto alla nostra realtà.”

“Per procedere alla definizione del nuovo PUMS, siamo partiti da un piano conoscitivo della situazione della mobilità a Campobasso – ha spiegato Marchesani del Comune di Campobasso – con una serie organizzata di osservazioni su traffico e soste. Il PUMS ha, per sua stessa natura, quella di essere un piano partecipato, per questo ci sono stati diversi incontri, protrattisi nel tempo, con ordini, associazioni, cittadini, con continui scambi di informazioni necessari e opportuni. Il PUMS è collegato alla valutazione ambientale alla quale, anche in questo caso, sono seguite le relative osservazioni. Dall’adozione del PUMS, alla sua approvazione avvenuta a dicembre, c’è stata una ulteriore fase di consultazione allargata che proprio per consentire una condivisione ancora più forte con gli stakeholder abbiamo voluto ampliare a 60 giorni, invece dei 30 che per legge sarebbero bastati. Con il PUMS, – ha detto in conclusione Marchesani – la nostra città ha ora un punto di riferimento forte dal quale partire per riprogrammare, anche nel corso del tempo, la mobilità urbana, inoltre, grazie al lavoro che è stato fatto in Commissione, si è giunti a intercettare altri finanziamenti per zone specifiche dell’Area Urbana di cui facciamo parte come Comune e che comprende anche Ripalimosani e Ferrazzano.”

La seduta monotematica del Consiglio Comunale è stata poi aggiornata a venerdì 17 marzo 2023, con inizio fissato sempre alle ore 8.30, a causa di lavori di manutenzione di E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, che hanno interessato la linea di collegamento Internet delle strutture Comunali per tutta la mattinata.