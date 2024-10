Consegna del pallio: saluto dell’Arcivescovo Mons. Biagio Colaianni

Il mio saluto al termine della celebrazione è voler comunicare la mia gratitudine a

Dio, a lei Mons. Petar Rajič, Nunzio Apostolico inviatoci dal Sommo Pontefice, ai

confratelli Vescovi, ai Sacerdoti e ad ogni persona presente o che si è fatta vicina in

altro modo e a voi Istituzioni Civili e Militari sempre partecipi come segno di

condivisione nel realizzare il bene comune. Vi ringrazio per la vostra attenzione e

condivisione per quanto la Santissima Trinità continua a donarmi nella Grazia con

sovrabbondante fiducia nonostante quello che sono.

Ringrazio Papa Francesco per il legame particolare con il quale mi ha unito a sé, mi

sproni questa consapevolezza ad imitarlo nel presiedere e guidare nella carità il

gregge affidatomi ed a farmene carico con il mio Ministero e nel mio cuore, con

dedizione e con il dono della mia vita. Tutti noi siamo in comunione con lui, la

invitiamo Eccellenza a portarGli e riferirGli i nostri sentimenti filiali di fedeltà e

vicinanza, la certezza della nostra preghiera nell’ascolto della sua angoscia e desiderio

di pace per l’umanità in guerra, con lui siamo sofferenti.

In particolare grazie a voi confratelli nell’Episcopato Vescovi della Metropolia, della

regione Molise, per avermi accolto fraternamente e sostenuto dagli inizi del mio

Ministero Episcopale. Vi chiedo di continuare ad aiutarmi nel camminare insieme e

suggerirmi, con la vostra sapienza ed esperienza, quanto necessario e corrispondente

alla responsabilità oggi affidatami.

Grazie a voi sacerdoti e diaconi, pazienti e fraterni, che apprezzate ed esaltate quel

‘poco’ che riesco a donarvi, riconoscendo, credo, il ‘molto’ della passione di cuore

che ho per voi.

A voi familiari amici e laici, presenti e lontani, il ringraziamento sentito, per

l’impegno che spesso mi avete assicurato di pregare costantemente per me.

Il mio Ministero a volte costa fatica e mi sento incapace di far fronte alle necessità

della nostra Chiesa Locale e di quelle future delle Chiese Molisane e al bene che esse

desiderano. Il segno del Pallio, con le croci e le spille, mi sia di consolazione perché

posto su spalle che il Signore con la sua Grazia provvederà a rendere forti per

indossarlo e viverne il senso e l’impegno che chiede.

Pregate per me perché il giogo sia soave e il peso leggero e con umiltà io sia sempre

alla scuola di Cristo per imparare a servirvi.

Mons. Secondo Bologna interceda perché io offra e doni la mia vita, spero sia

sufficiente in modo incruento, per il gregge affidatomi.

Il mio cuore e la mia vita sono colmi di gioia profonda anche se a volte poco visibile

perché sono certo di quanto il Signore mi dice: “Non temere … ti ho chiamato per

nome: tu mi appartieni … Se dovrai attraversare le acque, sarò con te … Se dovrai

passare in mezzo al fuoco … Non ti scotterai … Poiché Io sono il Signore, tuo Dio, il

Santo di Israele, il tuo Salvatore … Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei

degno di stima e io ti amo.” (cfr Is. 43,1-4).

La Madonna addolorata di Castelpetroso nostra patrona del Molise, san Bartolomeo

patrono dell’Arcidiocesi, san Giorgio patrono della città ci proteggano e la S.S.

Trinità ci benedica.