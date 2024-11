Conad Adriatico porta a Campobasso il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS per sensibilizzare gli studenti sulla violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, Conad Adriatico ha portato il Progetto Scuola della Fondazione Conad ETS nello spazio polifunzionale della “Fondazione Molise Cultura” a Campobasso, offrendo agli studenti del Liceo Galanti un momento di forte coinvolgimento e riflessione. Più di 225 giovani del territorio hanno partecipato attivamente all’evento, un’occasione preziosa per confrontarsi su un tema delicato e attuale come la violenza di genere. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno della Cooperativa e alla collaborazione con Unisona.

L’evento ha offerto ai ragazzi l’opportunità di esplorare e approfondire temi fondamentali come la violenza di genere e la sicurezza digitale, aspetti che oggi toccano sempre più da vicino le nuove generazioni, unendoli a 80.000 studenti collegati in live streaming da 594 istituti scolastici in 389 città da tutte le Regioni d’Italia.

Questa iniziativa ha permesso agli studenti di confrontarsi con esperti di rilievo come Celeste Costantino (Vicepresidente Fondazione Una Nessuna Centomila), Barbara Strappato (Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica) e BigMama (rapper e attivista). Gli interventi hanno affrontato diversi aspetti della violenza di genere – domestica, psicologica, economica e digitale; I temi trattati, dalla pressione psicologica al controllo digitale, fino agli stereotipi di genere che ancora influenzano le relazioni, hanno messo in evidenza come sia fondamentale costruire rapporti basati sul rispetto reciproco. Grazie agli interventi degli esperti, i giovani hanno potuto approfondire cosa significa vivere relazioni sane e capire il valore dell’affettività come difesa contro i comportamenti tossici e le trappole della violenza, soprattutto online, dove spesso passano inosservati.

A portare i saluti agli studenti presso la Fondazione Molise Cultura sono stati il Sindaco di Campobasso, Maria Luisa Forte, la Presidente dell’Associazione Liberaluna, Maria Grazia La Selva, Fiorella Masucci, psicologa dell’associazione Be Free, ed Enrico Barone, Socio Conad Adriatico. Nel corso degli interventi è stata evidenziata l’importanza di iniziative di questo genere nel promuovere la crescita culturale e sociale delle nuove generazioni.

“Essere qui oggi a sostenere un progetto come questo significa per Conad Adriatico investire nel futuro della nostra comunità e delle nuove generazioni,” ha dichiarato Enrico Barone Socio di Conad Adriatico. “Il nostro impegno va oltre la semplice attività commerciale: vogliamo essere un punto di riferimento anche nei momenti di crescita e formazione sociale, in linea con i valori della nostra cooperativa. Sostenere la sensibilizzazione contro la violenza di genere e fornire ai giovani gli strumenti per costruire relazioni consapevoli e rispettose fa parte del nostro ruolo attivo sul territorio. La sicurezza e il benessere delle nostre comunità sono per noi fondamentali, così come offrire iniziative come questa, che aiutano i ragazzi a diventare cittadini responsabili e informati.”

Massimo Di Tullio Dirigente Scolastico Liceo G.M. Galanti ha dichiarato: “La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una casa dove crescono il rispetto e la consapevolezza. È qui che inizia il cambiamento, educando i giovani a riconoscere la dignità di ogni persona e a rifiutare ogni forma di violenza. Progetti come questo sono fondamentali per guidare i nostri ragazzi a diventare cittadini migliori, capaci di costruire relazioni sane e un futuro più giusto. Campobasso oggi si fa portavoce di un messaggio che parte dai banchi e arriva al cuore della nostra comunità.”

“Quest’anno la scelta dei temi da trattare è stata guidata dagli studenti che, durante l’edizione 2024, hanno espresso le loro preferenze rispondendo a un sondaggio Ipsos” – ha raccontato la Direttrice e Segretario Generale di Fondazione Conad ETS, Maria Cristina Alfieri -. “I dati emersi dal sondaggio hanno mostrato che i ragazzi si aspettano più informazione su tematiche sociali che non rientrano nei programmi ministeriali, ma che sono altrettanto importanti per aiutarli ad orientarsi in un mondo sempre più complesso. Sensibilizzarli su certi temi significa renderli più consapevoli, quindi protagonisti del cambiamento sociale. Seguendo le loro indicazioni, quest’anno parliamo di intelligenza artificiale e futuro del lavoro, violenza di genere, essere e malessere social, sessualità e affettività, e anche di legalità».

Il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS

Il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS si distingue per essere un’iniziativa che crea un ponte tra le scuole italiane e le sfide del cambiamento, proponendo appuntamenti formativi su innovazione, sostenibilità ed educazione digitale. Grazie alla partecipazione delle Cooperative Conad, come Conad Adriatico, il Programma 2024-2025 si estende su tutto il territorio nazionale, offrendo opportunità di crescita e confronto per gli studenti di ogni regione.

Patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dal Comune di Milano, l’incontro rientra inun più ampio progetto di Fondazione Conad Ets che, dal novembre 2022, sta proponendo alle scuole italiane un programma di eventi in live streaming dedicati alle tematiche educative più urgenti e attuali, trattate dalla viva voce dei protagonisti dell’impegno sociale, civile, umanitario, culturale e scientifico del nostro Paese.

L’impegno di Conad Adriatico: una presenza di valore sul territorio

Conad Adriatico supporta numerose iniziative nazionali contro la violenza di genere, partecipando attivamente alle campagne nazionali Conad promosse a sostegno di D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza e ActionAid. La cooperativa ha inoltre collaborato con Fondazione Conad ETS per il progetto Viva Vittoria, portando nelle piazze italiane opere collettive di maglia realizzate a mano: un simbolo di solidarietà e un supporto concreto per le associazioni locali che aiutano le donne vittime di violenza.

Da sempre attenta al futuro delle nuove generazioni, Conad Adriatico si impegna a creare valore condiviso attraverso la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro”. Negli anni, ha costruito un’alleanza educativa con le scuole, visibile in progetti come “Scrittori di Classe Conad” per avvicinare i giovani alla lettura, e “Insieme per la scuola” per sostenere gli studenti e le istituzioni educative.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato con la nascita della Fondazione Conad ETS. Grazie al progetto scuola realizzato con Unisona, realtà impegnata da sempre nella realizzazione di eventi in diretta satellitare e live streaming per le scuole italiane, verranno proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni: seguendo il medesimo format del primo incontro sulla legalità, le scuole di ogni Regione potranno accedere gratuitamente a un ricco programma di formazione che prevede giornate di educazione ambientale, alimentare e al rispetto dell’altro.

Il calendario dei successivi appuntamenti live 2024-2025

16 gennaio 2025, Essere e malessere social : il punto di vista di educatori, esperti, psicologi sull’utilizzo eccessivo degli strumenti digitali e dei social network.

: il punto di vista di educatori, esperti, psicologi sull’utilizzo eccessivo degli strumenti digitali e dei social network. 20 febbraio 2025, Sessualità e affettività : uno sguardo ampio e non giudicante su aspetti delicati quali il rispetto reciproco e il consenso, le emozioni, le relazioni affettive e la sessualità; un confronto sulla decostruzione di stereotipi come l’identità di genere, l’intimità sessuale e il piacere, la prevenzione della violenza, l’esposizione alla pornografia e suo impatto.

: uno sguardo ampio e non giudicante su aspetti delicati quali il rispetto reciproco e il consenso, le emozioni, le relazioni affettive e la sessualità; un confronto sulla decostruzione di stereotipi come l’identità di genere, l’intimità sessuale e il piacere, la prevenzione della violenza, l’esposizione alla pornografia e suo impatto. 10 aprile 2025, Pagine di legalità: l’evento finale, con gli studenti, del percorso formativo con Pietro Grasso che quest’anno consta anche di due webinar dedicati esclusivamente ai docenti e previsti per il 24 ottobre 2024 e il 30 gennaio 2025. L’intento dell’incontro sarà analizzare con gli studenti quanto le mafie si siano infiltrate nell’economia e nella vita sociale di tutto il Paese, andando ben oltre le tradizionali regioni del Sud d’Italia.

CONAD ADRIATICO è una delle cinque cooperative associata al Consorzio nazionale Conad, presente in 5 importanti Regioni della dorsale adriatica – Marche (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona città e alcuni Comuni della provincia stessa), Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata oltre che in Albania e nel Kosovo – con 453 punti vendita sul territorio e una previsione di fatturato di 2,209 miliardi di euro nel 2024. Una quota di mercato nelle 5 Regioni in cui opera del 17,90% (fonte GNLC 2° sem. 2023) confermandosi primo gruppo distributivo in Abruzzo con una quota di mercato del 32,07%, nelle Marche 21,29% e nel Molise 21,29% e seconda azienda Top nella regione Marche nella classifica stilata dalla Fondazione Aristide Merloni e dell’Università Politecnica delle Marche.